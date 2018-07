Week-end à Carcassonne

Avec ses 2 000 ans d'histoire, la cité de Carcassonne se veut être une destination riche en culture et en architecture. Les monuments incontournables de cette contrée sont : le Château Comtal et les remparts, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. La cité abrite également de nombreux monuments historiques tels que la cathédrale Saint-Nazaire et la Bastide Saint-Louis. Par ailleurs, le site propose de nombreux endroits à découvrir pour bien profiter d'un week-end instructif.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.