Montreux est une ville située en Suisse au bord du lac Léman. Dotée de spectaculaires vignobles en terrasses, d'un climat méditerranéen, d'un charme désuet et d'une baie, elle attire depuis plus d'un siècle les célébrités du monde entier. La ville est également réputée pour ses histoires, ses monuments et son festival de jazz. Découvrez les adresses et les bons plans pour un week-end à Montreux.



