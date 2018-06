Pour notre 100ème "Week-end à", nous avons décidé de vous emmener à New York. De la statue de la Liberté à Central Park, et des visites de musées aux pizzas... tout est gratuit, ou presque. Pour l’hébergement, rien de tel qu'un camping à la belle étoile avec vue imprenable sur les gratte-ciels et le monument emblématique de la ville. Vous pourrez faire de belles ballades sans dépenser un seul centime. Découvrez les bons plans pour un week-end à New York.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.