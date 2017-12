Week-end à Stockholm

Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de Stockholm, la capitale de la Suède. Bâtie au bord de l'eau, elle constitue un véritable paradis pour les amoureux de la mer et des bateaux. Façades scandinaves, étranges cohabitations entre les vieux gréements et les navires de guerre reconvertis en discothèques, gastronomie, lieux de fêtes... Visitons la ville ensemble tout en images !



