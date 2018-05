Vilnius est la capitale de la Lituanie, située à seulement trois heures de Paris. Dotée d'une architecture exceptionnelle, de bâtiments classés au patrimoine mondial de l'Unesco et d'une dizaine d'églises aux infrastructures incroyables, elle mérite qu'on s'y attarde un week-end. La ville est également réputée pour son passé soviétique, ses théâtres et ses monuments historiques. Découvrez les adresses et les bons plans pour un week-end à Vilnius.



