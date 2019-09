Week-end du bien-être : tous les bons plans !

L'INSTANT BIEN-ETRE - Pour ce Week-end mondial du Bien-être, le site www.weekend-wellness.fr propose une centaine d'activités de détente gratuitement. Il suffit pour ce faire de s'y inscrire en fonction de votre région.

Pour s'essayer à des activités de détente et profiter des moments de relaxation, il n'y a pas mieux que ce week-end. En effet, c'est le Week-end mondial du Bien-être. Pour l'occasion, des centaines d'activités sont proposées un peu partout dans le pays. Afin d'en bénéficier, et ce, gratuitement, il suffit d'aller sur le site www.weekend-wellness.fr et de s'inscrire sur les établissements partenaires de l'événement. Parmi la liste, on retrouve une séance de yoga sur le toit du Fouquet's à Paris, un massage aquatique au Royatonic en Auvergne ou encore un cours sur l'art de la sieste au Vichy Célestins Spa.



