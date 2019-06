24% de Français regardent des films piratés

C'est un chiffre assez considérable. En effet, 24% de Français regardent des programmes télévisés en direct via des services illégaux sur Internet. Selon Thierry Moreau, on relève trois comportements : certains utilisent le live streaming, d'autres les réseaux sociaux et il y a ceux qui utilisent l'IPTV. En outre, Charles Consigny a annoncé qu'il quittait "On n'est pas couché". Le chroniqueur de 29 ans souhaite se consacrer à 100% à son métier d'avocat. Notons qu'une nouvelle formule de l'émission est en train de se préparer.



