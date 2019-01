3 bonnes raisons de se laisser tenter par "Sex Education", la nouvelle série osée de Netflix

Adolescent timide et mal dans sa peau, Otis Milburn vit avec sa mère, une sexologue extravertie qui n'a pas peur de s'envoyer (bruyamment) en l'air avec divers partenaires. Toujours vierge, il est dégoûté par le sexe (il n'arrive même pas à se masturber) et ne sait pas comment parler aux filles. Mais surtout il fait tout pour cacher le métier de sa mère, de peur d'être la risée du lycée. Alors quand Maeve, une adolescente rebelle, découvre son secret, elle lui propose un marché : ouvrir ensemble un cabinet clandestin de sexologie pour leurs camarades. Car Otis est un pro en matière de conseils. Savant mélange entre la comédie et le drame, "Sex Education" est une série crue et directe qui n'a pas peur d'aborder tous les sujets qui taraudent les ados : fellation, homosexualité, revenge-porn, avortement… Le tout pimenté de scènes de sexe osées et de nudité frontale.