"4 mariages et 1 enterrement" adapté en série

Une comédie romantique a fait de Hugh Grant, une star mondiale. En effet "4 mariages et 1 enterrement", sorti au cinéma il y a 24 ans déjà, sera adapté en série télévisée. L'histoire sera notamment modernisée. Elle racontera la vie de Maya, une Américaine qui part à Londres avec trois amies pour un mariage. Un coup de théâtre va bouleverser la vie des acteurs. Le rôle principal sera tenu par Nathalie Emmanuel, qui a joué dans "Game of Thrones".



