"A 23 ans, Bastien représentait la joie de vivre" : Jean-Luc Reichmann rend hommage à un ex- candidat des 12 Coups de midi battu à mort par des jeunes

Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme, âgé de 23 ans, aurait été attaqué parce qu’il aurait demandé à trois jeunes de laisser tranquilles des filles dans la rue. "Bastien et son meilleur ami étaient avec deux copines. Ils se sont fait alpaguer par trois autres jeunes suite à une mauvaise réflexion de ces jeunes auprès des filles. Bastien leur a juste dit qu'il ne fallait pas rentrer là-dedans et qu'il fallait juste rester tranquille, sans violence, sans attaque, et ils l'ont réellement agressé", a ainsi raconté Laurent, un ami de la victime, à France Bleu. Transporté au centre hospitalier de Reims, Bastien n’a pas survécu à ses blessures. Trois jeunes ont été mis en examen pour "meurtre", et placés en détention provisoire.





Une marche blanche devrait avoir le 24 mars à Bétheny, ville où résidait Bastien Payet. Dimanche 17 mars, le Stade de Reims prévoit également un hommage, juste avant le match contre Nantes. Et le mardi 19 mars, les ateliers du slam organiseront un hommage à la Cartonnerie.