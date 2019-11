"A Christmas Prince" : comment Rose McIver est devenue l'une des héroïnes les plus populaires de Netflix

ELLE VA FAIRE PARLER D'ELLE - Zombie travaillant à la morgue dans l'excellente série "iZombie", l'actrice néo-zélandaise fait chavirer les coeurs des plus guimauves depuis deux ans et le succès surprise du téléfilm de Noël "A Christmas Prince" qui a eu le droit à deux suites. Le troisième volet, "The Royal Baby", sera disponible dès le 5 décembre sur la plateforme.

Elle a littéralement fait ses premiers pas sur un plateau de tournage. Rose McIver ne tenait pas debout depuis bien longtemps quand, à 18 mois, elle a tenu son premier rôle dans un court métrage. Le début d'une carrière bien remplie qui l'a amenée d'Auckland à Los Angeles où elle est désormais installée. Dès le 5 décembre, l'actrice néo-zélandaise retrouvera l'Aldovie, le royaume fictif de la saga romantique "A Christmas Prince" qui fait le bonheur de Netflix depuis deux ans. Cette guimauve amoureuse pleine de bons sentiments et au scénario improbable, sortie en 2017 sur la plateforme de streaming, a explosé des scores que le géant américain ne communique pourtant jamais. Il s'était juste gentiment moqué sur Twitter des 53 personnes qui avaient regardé le téléfilm 18 jours d'affilée avant de commander deux suites dans la foulée, signe du succès aussi massif qu'improbable de ce programme familial.

Rose McIver incarne Amber dans la trilogie de Noël "A Christmas Prince" signée Netflix. − Cos Aelenei / Netflix

Rose McIver y campe Amber, une jeune journaliste new-yorkaise envoyée en Aldovie pour tenter de dénicher un scoop sur le futur roi dont elle va évidemment tomber amoureuse. Comme dans tout bon conte de fées, le coup de foudre entre les deux débouche sur un mariage royal et un couronnement dans le deuxième film ("A Christmas Prince : The Royal Wedding", sorti en 2018) et sur une naissance dans le troisième ("A Christmas Prince : The Royal Baby"). La bande-annonce de ce dernier volet a été visionnée plus de 658.000 fois sur la chaîne YouTube de Netflix US, plus de 528.000 fois sur la page Facebook de Netflix France. Oui, la suite des aventures d'Amber et de son roi est très attendue. Et Rose McIver en est la première surprise.

Les gens veulent juste regarder quelque chose qui les rend heureux et apparemment, la reine Amber d'Aldovie les rend heureux - Rose McIver

"C'est vraiment surréaliste. C'était juste un film de Noël mignon qui est devenu un vrai phénomène", a-t-elle commenté lors de la Dragon Con d'Atlanta en septembre dernier. Se disant "très reconnaissante pour tous les programmes qui continuent à être renouvelés", elle s'est dit "impressionnée par le fait que ce genre de films existe" mais souligne que "celui-ci a fait quelque chose d'un peu différent. Il est fun. Les gens veulent juste regarder quelque chose qui les rend heureux et apparemment, la reine Amber d'Aldovie les rend heureux", a-t-elle insisté. L'atout charme de son personnage ? Une détermination à toute épreuve et un sacré caractère.

Un tempérament partagé par la comédienne qui a quitté sa Nouvelle-Zélande natale pour Hollywood à l'âge de 17 ans. Propulsée devant la presse après sa participation à un film Disney Channel, l'adolescente échappe de peu à la crise de nerfs avant de reprendre pied. Celle qui, à 3 ans, tournait sous la direction de Jane Campion dans "La Leçon de piano" se retrouve la même année dans le costume du Power Ranger jaune dans la série consacrée aux héros et dans le film de Peter Jackson "Lovely Bones" (2009). Elle enchaîne ensuite les apparitions sur le petit écran dans "Masters of sex", "Play it again, Dick" et "Once upon a time" dans laquelle elle joue la Fée Clochette.

Mais c'est en 2015 que sa notoriété explose à l'international. Rose McIver - née Frances Rose McIver - décroche le premier rôle de la série "iZombie", lancée par les créateurs de "Veronica Mars". Elle y troque ses cheveux blonds pour une perruque blanche, signe de la transformation de son personnage Olivia Moore en zombie. La jeune femme joue les enquêtrices et décroche des indices en goûtant les cerveaux des victimes envoyées à la morgue où elle travaille. Succès critique et public, le show a pris fin en août après cinq saisons. Et n'a pas échappé non plus à la folie "A Christmas Prince". Rahul Kohli, qui incarne le collègue de la Néo-zélandaise dans la série, a live-tweeté son visionnage du premier volet. "C'est exactement l'expérience qu'on espérait que les gens auraient. C'était très sympa de sa part de faire ça publiquement", a commenté Rose McIver auprès de Bustle en février 2018. Le public sera-t-il à nouveau au rendez-vous cette année ? "A Christmas Prince : The Royal Baby" sera disponible le 5 décembre à 9h01. Un jour de grève en France. De là à croire que Netflix a tout prémédité...

Delphine DE FREITAS