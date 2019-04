Accusations de plagiat : Gad Elmaleh va-t-il découvrir l’identité de CopyComic grâce à Facebook ?

CopyComic va-t-il rester anonyme longtemps ? Dans un tweet publié ce mercredi, l’internaute qui accuse Gad Elmaleh de plagiat affirme que l’avocate de l’humoriste, Me Isabelle Wekstein-Steg, a contraint Facebook à lui communiquer des informations personnelles sur son compte, après avoir assigné la société de Mark Zuckerberg devant le tribunal de première instance de Paris. "Son avocate est passée par un juge français et somme Facebook de lui communiquer mes infos !", écrit-il. "Apparemment je l'ai vexé plus fort qu'il ne le dit. Le mec s'acharne..."