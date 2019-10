Accusations de violence sexuelle : Thierry Samitier crie au "lynchage" et charge Frank Leboeuf dans "TPMP"

POLÉMIQUE - Thierry Samitier était invité jeudi soir sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour répondre aux accusations de violence sexuelle qui le visent. Deux comédiennes de la pièce "Boeing Boeing", dont il partage l'affiche avec Frank Leboeuf, l'accusent de gestes et de propos et déplacés.

Il a voulu s'expliquer. Le comédien Thierry Samitier était invité ce jeudi 10 octobre sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour répondre aux accusations de violence sexuelle à son égard. Comme l'a révélé Mediapart le 8 octobre dernier, deux des comédiennes de la pièce "Boeing Boeing" se sont plaintes de propos et de gestes déplacés. Soutenues par Frank Leboeuf, également à l'affiche de la pièce qui s'est brutalement arrêtée en raison de ces accusations, elles avaient déposé une main courante l'hiver dernier contre le comédien de 55 ans.

"J'étais penchée pour accéder au miroir. Thierry est arrivé derrière et a collé son sexe contre mes fesses en me disant 'Pourquoi t'as peur de moi ?' avec un ton très pervers et il riait. Je l'ai regardé méchamment et je me suis décalée, et je suis ensuite sortie de la loge", a notamment révélé une des comédiennes à Mediapart. La seconde raconte comment le comédien a profité des scènes de baisers pour lui mettre la langue dans la bouche, alors qu'elle lui avait demandé de ne pas le faire.