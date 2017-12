Accusé d'agression sexuelle, le présentateur Frédéric Haziza réintégré à l'antenne de LCP

Le rapport cité par la SDJ ne concernait pas des faits précis, mais a relevé "des témoignages, sur la base de l'anonymat, sur tous les comportements et attitudes inappropriés au sein de LCP". "Si les salariés en CDI trouvaient ces attitudes souvent pénibles mais pouvaient réagir, même physiquement et parfois de façon vigoureuse, certaines salariées en CDD étaient beaucoup plus impactées : sentiment de mal-être, d’évitement de la personne en cause, d’inquiétude, compte tenu du rôle, de l’aura du présentateur et de son pouvoir réel ou suppos", ajoute le rapport.





Mais il n'y a pas dans cette enquête "de faits précis, circonstanciés, qui permettent l'ouverture d'une procédure".