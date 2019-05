Accusé d'"arnaquer" l'émission, un candidat de "Maison à vendre" se défend

Tout en précisant qu'ils avaient désormais baissé le prix de leur maison de 40.000 euros, le vendeur a expliqué pourquoi le prix de départ était si élevé : "On a voulu tirer un maximum de la vente de la maison. On a voulu essayer. Aujourd'hui, la maison n'est pas en exclusivité en vente sur Plaza Immobilier. Elle est en vente dans plusieurs agences immobilières autour de chez moi. Aujourd'hui, on a baissé le prix : il est à 350.000 euros net vendeur. On a eu plusieurs visites mais, à l'heure actuelle, on n'a pas eu d'offre", s'est expliqué Julien.





Le candidat ignore toujours pourquoi les internautes se sont tant acharnés sur leur cas : "Je ne comprends pas l'acharnement des gens par rapport à ça. On peut être séparé et bien s'entendre ! On est en de bons termes tous les deux pour notre fille.".