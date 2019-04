Accusé d'optimisation fiscale, Dany Boon porte plainte contre le site Mediapart

Dany Boon contre-attaque. Le 23 janvier, la superstar de la comédie française était épinglée par Mediapart dans une vidéo mettant en doute son "patriotisme fiscal". Le site d’investigation affirmait que l’acteur avait investi dans des fonds spéculatifs en passant par des paradis fiscaux.





Le champion du box-office y avait répondu le lendemain, dans un message posté sur Facebook. "J’ai toujours payé, je paye et je paierai toujours tout l’impôt là où il m’est réclamé partout où j’exerce mes activités professionnelles et artistiques", écrivait l’auteur de "Bienvenue les Ch’tis" et "Rien à déclarer".