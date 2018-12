Accusé de harcèlement sexuel, Michael Weatherly reçoit le soutien de ses anciennes collègues de "NCIS"

Michael Weatherly compte ses soutiens. Jeudi 13 décembre, le New York Times dévoilait que la chaîne CBS aurait versé 9,5 millions de dollars à Eliza Dushku, sa partenaire dans la série Bulls, suite à une affaire de harcèlement sexuel survenue au printemps 2017 et jusqu’ici tenue secrète. Des révélations effectuées dans le cadre d’une enquête privée sur le comportement de Les Moonves, le patron de la chaîne qui a présenté sa démission en septembre, pour une série de faits similaires.





Dans des extraits de cette enquête, on apprenait que Michael Weatherly surnommait Eliza Dushku "legs" (jambes – ndlr), qu’il lui claquait les fesses, mais aussi qu’il lui proposait des "plans à trois" et de le rejoindre dans son "rape van" (caravane de viol – ndlr). Des faits qu’il a en partie reconnus dans un communiqué adressé au quotidien, expliquant être "mortifié de l’avoir offensée" et s’être "immédiatement excusé" à l’époque.