Accusés de se cacher derrière CopyComic, Baptiste Lecaplain et Kheiron démentent

Sandra Sisley poursuit dans les commentaires, dénonçant "la malveillance et la lâcheté" de Kheiron. Elle répond aussi à ceux qui taxent son mari de "recopieur de vannes". "C'est un artiste incroyable, généreux, talentueux qui a fait comme nous tous et toutes des erreurs. Point", rétorque-t-elle. Ses accusations font rapidement le tour des réseaux sociaux et provoque une avalanche de tweets du comédien Philippe Lellouche, actuellement sur les planches avec Gad Elmaleh.