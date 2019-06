Accusés de se cacher derrière CopyComic, Baptiste Lecaplain et Kheiron répliquent

"Non, ce n'est pas moi. Je ne veux pas surfer là-dessus", a de son côté déclaré Kheiron à Closer, annonçant qu'il allait "s'exprimer sur ses réseaux sociaux dans la journée". C'est ce qu'il a fait en milieu d'après-midi dans une série de tweets intitulée "la vérité". L'humoriste rappelle les débuts difficiles pour tous ceux qui se lancent dans cette profession. "Ça fait des années que mes collègues humoristes et moi-même assistons à un sempiternel vol de textes dans l'impuissance la plus totale. Et puis CopyComic est arrivé", souligne-t-il, parlant du vidéaste comme "un lanceur d'alerte" et non comme un "délateur".