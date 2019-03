Affaire Dupont de Ligonnès : la parodie de "Chasseurs d’appart" dans ONPC passe mal

"On a le nom de l'agence qui s'est occupée de la vente", explique Laurent Ruquier ses invités en dévoilant une fausse plaque "Sang Tuerie 21". Rappelons qu'il y a huit ans, les corps d’Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants avaient été retrouvés ensevelis dans la maison familiale. Son mari, lui, n’a jamais été retrouvé.

La maison de Xavier Dupont de Ligonnès, on s'y sent tout de suite bien, et on a envie d'y faire son trou La voix off de la fausse bande-annonce de "Chasseurs d'appart"