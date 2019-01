Alain Carrazé : "L'événement de l'année pour plein de gens est la saison finale et définitive de Game of Thrones"

On se souvient de son émission "Destination série" dans les années 1990 sur Canal J. Alain Carrazé est aujourd'hui à la tête d'une émission de podcast au sein du groupe Télé-Loisirs. Il s'agit de Previously, un programme sur internet centré sur les séries. Invité de Télé Moreau ce mercredi 2 janvier 2019, ce spécialiste des séries TV passe en revue les "remake" et "reboot" du moment. Il a également parlé des séries européennes. Sont-elles à la hauteur des séries américaines, que ce soit au niveau du budget ou de la créativité ? Quelles sont les séries à ne pas manquer ? On vous dit tout dans notre vidéo ci-dessus !