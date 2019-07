Amandine Henry avec la patrouille de France, journalistes embarqués... notre dispositif exceptionnel pour le 14-juillet

Cette grande première sera l’un des temps forts de la spéciale animée par Anne-Claire Coudray, Gilles Bouleau et Jean-Pierre Pernaut, en lien pendant six heures avec les équipes de la rédaction de TF1 à Paris et dans toute la France. Après le défilé, le présentateur du 13h sera en direct avec Esther Lefebvre depuis les Invalides, où sont soignés de nombreux blessés de guerre.





D’autres visages bien connus des téléspectateurs seront mis à contribution toute la matinée. Avant le défilé, ils pourront retrouver Denis Brogniart à bord d’un hélicoptère Caïman, avec la Sécurité Civile, qui survolera la capitale. Louis Bodin sera lui à bord du porte-avions Charles de Gaulle où il embarquera à bord d’un Hawkeye, un avion de surveillance aérienne. Yani Khezzar, spécialiste innovation de la rédaction, fera lui découvrir les nouveautés employées par l’Armée française dans ce domaine.