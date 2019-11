Deux séries, Tony Parker dans un jeu, une émission de dating culte... l'alléchant programme français d'Amazon Prime Video Amazon Prime Video a annoncé la mise en production du jeu d'aventures "The Missing One" avec Tony Parker et de l'adaptation française de l'émission de dating "Love Island" pour 2020. − Amazon Prime Video

PREVIEW - La plateforme de streaming du géant Amazon a dévoilé, jeudi 7 novembre, ses prochaines productions françaises dont certaines seront à découvrir dès 2020 et d'autres en 2021. Une programmation ambitieuse qui nous met déjà l'eau à la bouche.

Le premier essai n'avait pas été transformé. Après l'échec critique de "Deutsch-les-Landes", série franco-allemande avec Marie-Anne Chazel et Sylvie Testud sortie en novembre 2018, Amazon Prime Video se devait de redresser la barre pour attirer un public de plus en plus exigeant. Jeudi 7 novembre, la plateforme de streaming a donné un coup d'accélérateur à ses productions made in France en dévoilant quatre de ses prochains formats originaux. Le tout en présence de l'Américaine Jennifer Salke, directrice d'Amazon Studios, et de la Britannique Georgia Brown, directrice européenne des séries Amazon Original. Signe de l'importance accordé à ces nouveaux programmes entièrement produits dans l'Hexagone. Au menu ? Deux séries signées de la scénariste des "Bracelets rouges" et du scénariste de la saison 4 du "Bureau des légendes", un jeu d'aventures complètement fou avec des célébrités et l'adaptation française de l'émission de dating la plus culte du Royaume-Uni.

Voltaire Mixte

De quoi ça parle ? Le quotidien de 500 adolescents se trouve bouleversé par l'arrivée de 12 filles dans leur établissement scolaire dans la France de 1963. Ce passage à la mixité sera raconté à travers le regard du personnel du lycée et celui des élèves. L'histoire s'attardera en particulier sur une classe qui accueille trois adolescentes. Pourquoi on l'attend : Parce que "Voltaire Mixte" est né de l'imagination de Marie Roussin, scénariste de la série médicale de TF1 "Les Bracelets rouges", qui nous promet déjà de parler "très frontalement des rapports hommes-femmes et de désir". "Je crois que c'est la série la plus française que j'ai jamais initiée. J'aime me rappeler qu'on est un pays de jouisseurs", s'est-elle amusée lors de la conférence de presse. C'est à voir quand ? Les huit épisodes de la saison 1, actuellement en pré-production, seront disponibles en 2021, avant d'autres saisons qui mèneront le téléspectateur jusqu'aux événements de mai 1968.

Opérations Totems

De quoi ça parle ? L'histoire d'amour impossible entre deux agents secrets, Morizet le Français et Ludmilla la Russe, sur fond de Guerre froide et de conquête de l'espace dans le monde en plein bouleversement de 1964. Le récit se fera en parallèle du développement du premier vol spatial russe à transporter plus d'un cosmonaute Voskhod 1. Pourquoi on l'attend : Parce que "Opérations Totems" veut mêler espionnage, thriller et romance sous la plume de de Juliette Soubrier ("Zone Blanche) et Olivier Dujols, déjà à l'écriture de la saison 4 du "Bureau des légendes" sur Canal+. De Berlin à Moscou, en passant par Alger et Prague, les personnages devraient autant voyager que jouer avec nos nerfs. C'est à voir quand ? Là aussi, les huit épisodes seront à voir en 2021.

The Missing One

De quoi ça parle ? Quatre équipes de trois personnalités sont envoyées en Australie pour participer à cette course associant aventure et enquête. Mais un membre de chaque team disparaît ("the missing one", "celui qui a disparu en VF") et les deux autres vont devoir le retrouver dans les quelques 7 millions de km2 que fait le pays. À la clé pour les gagnants ? Jusqu'à 500.000 euros à remporter pour des associations. Pourquoi on l'attend : Parce que le casting a lui seul donne très envie de les voir en difficulté à l'autre bout du monde. Les trois trios déjà dévoilés se composent des basketteurs Tony Parker, Boris Diaw et Marie-Sophie Obama, des chanteurs BigFlo et Oli et leur père Fabian, et des footballeurs champions du monde Marcel Desailly, Emmanuel Petit et Robert Pires. "On est prêt à relever le défi, on va travailler notre complicité. On est des compétiteurs, on y va pour gagner", a souligné ce dernier. "On va démontrer que les footballeurs ont quand même quelques neurones", a également assuré le troisième buteur de la finale de 1998. C'est à voir quand ? Les six heures de programmes "construits comme une fiction, avec des cliffhangers à chaque épisode" selon la production, seront lancées courant 2020.

Love Island

De quoi ça parle ? Onze célibataires sont envoyés dans un endroit paradisiaque pour trouver l'amour dans cette émission de dating tournée et montée en temps réel avec un nouvel épisode chaque jour. Pourquoi on l'attend : Parce que c'est l'adaptation française de la téléréalité amoureuse qui déchaîne les passions outre-Manche et a déjà été reproduite dans 13 pays. Culte de chez culte ! Pensez "L'Ile de la Tentation" qui rencontrerait "Les Marseillais" de W9 et "Tournez manège". Les téléspectateurs seront invités à prendre le cours du programme en main via une application qui leur permettra d'influencer l'histoire, de décider des rendez-vous et surtout de désigner le couple gagnant. Le fait qu'on retrouve à la production ITV Studios, déjà aux manettes de "The Voice", offre déjà la garantie d'un programme de qualité. C'est à voir quand ? Rendez-vous courant 2020 pour jouer aux grands manitous de l'amour.

Delphine DE FREITAS