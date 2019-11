"American Son" sur Netflix : un huis-clos angoissant mais nécessaire sur l'Amérique d'aujourd'hui

On n'entend que le bruit de la pluie qui frappe sur les grandes baies vitrées. Puis la voix de cette mère qui, prise de panique, appelle encore et encore son fils dont elle n'a plus de nouvelles depuis plusieurs heures. De Jamal, tout juste 18 ans, Kendra ne sait qu'une chose. Qu'il a été impliqué dans un "incident" pour lequel la police l'a convoquée en pleine nuit mais dont elle ne veut rien lui dire.

Si la pièce a été écrite avant l'arrivée au pouvoir du milliardaire en 2016, elle fait écho aux tensions raciales qui traversent les Etats-Unis et cite plusieurs victimes noires de violences policières dont Philando Castile et Eric Garner, tués en juillet 2016 et juillet 2014. Le texte, la mise en scène et le casting sont exactement les mêmes qu'à Broadway, permettant de prolonger l'expérience en dehors du cercle restreint du public de théâtre new yorkais. Quelques scènes ont été ajoutées mais rien qui ne vienne dénaturer le matériel d'origine. Alors évidemment, on n'échappe pas à cette sensation de malaise et d'enfermement qui en décontenancera plus d'un. Mais le propos et l'interprétation méritent qu'on s'accroche à "American Son" jusqu'aux dernières secondes du dénouement porté par la voix laconique d'Eugene Lee.