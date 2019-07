Marvel : Angelina Jolie, Natalie Portman et Scarlett Johansson endossent le costume de super-héroïnes

Les fans de super-héroïnes peuvent se frotter les mains. Ce samedi 20 juillet, lors du Comic-Con de San Diego, les Studios Marvel ont dévoilé le calendrier de la Phase 4 avec pas moins cinq films (et cinq séries) attendus et emmenés par un casting cinq étoiles. A commencer par Scarlett Johansson, de nouveau dans la peau de la tueuse d'élite Natasha Romanoff, alias la Veuve noire, qui aura droit à son film intitulé "Black Widow". Le long-métrage, dont l'intrigue se déroule entre "Captain America : Civil War" et "Avengers : Infinity War", sortira sur les écrans américains le 1er mai 2020.





On assistera aussi au grand retour de Natalie Portman qui jouera la version féminine de Thor dans "Thor : Love and Thinder". "J’ai toujours eu des envies de marteau", s'est amusé la comédienne aux cotés de Taika Waititi, Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Le film qui débarquera dans les salles le 5 novembre 2021 suivra Jane Foster, atteinte d'un cancer et qui se découvre de nouveaux pouvoirs. Seul souci : quand elle devient Thor, sa chimiothérapie n'a plus aucun effet sur sa maladie.