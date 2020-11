Angélique éliminée de "Koh-Lanta" : "Lola est devenue une véritable amie et j’ai au moins gagné ça"

Sa proximité avec Lola lui a-t-elle été fatale ? En faisant profiter de son confort celle qui lui avait sauvé la mise par le passé, Angélique a réveillé les garçons de "Koh-Lanta : les 4 Terres", conscients du danger que représentait leur binôme. Et donné naissance à une alliance de dernière minute qui lui a coûté sa place en finale. Explications…

Cette élimination, c’est une surprise totale pour vous ?

La surprise totale… Forcément je suis surprise parce que je me rends compte que l’alliance des 5 (Lola, Loïc, Alexandra, Dorian et elle-même – ndlr) n’a pas fonctionné. Mais pas totalement étonnée parce que c’était une alliance de dernière minute et qu’à ce moment du jeu, on doit penser à soi. Et qu’au fond, je n’étais pas forcément l’alliée de Loïc et de Dorian.

A l’écran, les garçons jouent très bien la comédie, à commencer par Brice. Est-ce que sur le camp, vous et Lola ne vous êtes vraiment rendues compte de rien ?

En fait on n’a pas du tout été stratèges, nous les filles. En temps normal on essaie de pêcher des infos. Mais là on s’est vachement laissé vivre et c’est vrai qu’on a laissé passer la journée, sans se poser de questions jusqu’au conseil. Tout allait bien !

Pour vous c’était évident, Brice allait partir…

Ce n’était pas une évidence, dans le sens où sur Koh-Lanta, il n’y en a jamais ! Après quand tout est calme comme ça, votre cerveau devrait vous dire c’est trop bizarre… A vrai dire nous avions réfléchi à ce genre de retournement de situation. On savait que Brice était très proche de Dorian. Mais je ne sais pas, j’ai dû l’occulter de mon esprit. Comme si je voulais vivre la journée tranquillement. Parce que les stratégies, ça donne mal à la tête ! (Rires).