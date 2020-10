Anne-Claire Coudray : "Aux Etats-Unis, je n’ai rencontré personne qui ait une certitude sur l’issue du scrutin"

A quelques jours de l’élection présidentielle du 3 novembre, Anne-Claire Coudray et les équipes des JT du Week-End de TF1 sont allés à la rencontre d’une Amérique traversée par de profonds clivages. De la Géorgie à la Californie en passant par le Wyoming, la journaliste évoque les temps forts de son périple outre-Atlantique.

LCI : Quel est l’esprit de ce "Week-End américain" qui débute ce soir dans le JT de 20h ?

Anne-Claire Coudray : L’idée, c’était de partir d’un constat partagé par à peu près tout le monde : la société américaine est plus divisée que jamais. Il y a la fracture raciale, qui existe depuis de longues années, la fracture climatique qui est plus récente, et puis cette fracture entre l’Amérique de l’intérieur et celle des élites des côtes. Or cette Amérique de l’intérieur, c’est celle qui a élu Trump et que personne n’avait vu venir. A la fin de son premier mandat, on voit bien que ses prises de positions ont exacerbé ces divisions. Ce que nous voulions avec ce week-end de reportages, c’est illustrer et essayer de comprendre les positions des uns et des autres.

Comment avez-vous construit votre périple et les reportages que nous allons découvrir ?

Nous avons organisé nos pages spéciales en trois parties : la première diffusée ce vendredi soir se déroule à Atlanta et porte sur la fracture raciale. Là, le constat c’est de dire que depuis 1964 et la fin de la ségrégation, le gouffre financier entre les Noirs et les Blancs ne s’est pas réduit. Même si une classe moyenne afro-américaine s’est créée, elle n’arrive pas à rattraper son retard et à briser le plafond de verre. Face à cette désillusion, nous avons rencontré une famille qui, avec une vingtaine d’autres, a décidé d’acheter un terrain de 40 hectares, à deux heures d’Atlanta, avec ce projet fou de créer leur propre ville qu’ils appelleraient "Freedom". Pour des gens dont les arrière-grands parents sont arrivés en Amérique en tant qu’esclaves, c’est très symbolique. Mais ça témoigne aussi d’une tentation du repli communautaire.