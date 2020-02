Anne Parillaud, héroïne de "H24" sur TF1 : "J'avais très envie d'une série"

Oui, il faut reconnaître que TF1 a eu l'audace de miser sur quatre femmes et d'aborder des choses de façon moins lisse et moins sage. Je trouve qu'il y a un vrai réveil dans la chaîne. Je cherche toujours à donner du sens à mes projets, aussi bien dans la forme que dans le fond. Et avec cette série, c'est possible.

C'est une série médicale qui parle du quotidien des infirmières, et pas des médecins ou des chirurgiens comme on en a l'habitude. "H24" permet de donner la parole à ces femmes qui poussent un véritable cri d'alarme sur leurs conditions de travail. Les quatre héroïnes de la série sont chacune représentatives du climat actuel et de la difficulté de mener de front leur métier et leur vie familiale. J'ai réalisé en faisant cette série à quel point leur rôle est essentiel. Leur fonction est d'apporter l'humanité, la bienveillance et le confort moral aux patients.

L'hôpital est vraiment le lieu idéal pour observer cette communauté où il n'y a que misère et de souffrance partout. C'est un concentré d'humanité et d'inhumanité.

Pouvez-vous nous présenter Gabrielle, votre personnage, qui est infirmière en chef du service des urgences ?

Gabrielle est infirmière confrontée à la question de l'euthanasie car son mari est dans le coma depuis deux ans. Elle est écartelée entre sa fille qui refuse qu'on débranche son père, et une décision médicale. Ce sont de vraies questions. A-t-on le droit de débrancher une personne ? Si oui, à quel moment ? Où se trouve l'âme de cette personne quand on fait ça ? On n'a pas toutes les réponses mais c'est intéressant d'y réfléchir.

Comment vous êtes-vous préparée pour jouer une infirmière ?

J'ai été quelques jours en immersion dans un hôpital et j'ai adoré. J'ai toujours besoin de me plonger dans les univers de mes personnages et d'aller vivre leurs histoires. J’ai eu l’occasion de partir en SMUR, j'ai assisté à une opération à cœur ouvert et à un internement psychiatrique sous contrainte. Le premier jour j'étais galvanisée, le dernier vidée. Pour moi qui suis passionnée par la nature humaine, ça a été une expérience incroyable. L'hôpital est vraiment le lieu idéal pour observer cette communauté où il n'y a que misère et de souffrance partout. C'est un concentré d'humanité et d'inhumanité.

C'est votre premier rôle récurrent dans une série. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce projet ?

J'avais très envie d'une série parce que je voulais voir ce que c'était de développer un personnage sur la longueur. Je voulais avoir le temps de la rencontre, de la découverte et de l'approfondissement d'un rôle. La télé est une école incroyable car le rythme est beaucoup plus intense qu'au cinéma. Etre disponible en permanence et dans la justesse immédiate, c'est un exercice qui m'a permis d’affûter mes outils d'actrice.