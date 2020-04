Après 14 saisons sur France 2, Laurent Ruquier annonce la fin de "On n'est pas couché"

C'est désormais officiel. "On n'est pas couché" s'arrêtera au mois de juin. Après 14 saisons sur France 2, Laurent Ruquier a pris sa décision comme il l'a annoncé ce weekend au "Parisien". "'On n'est pas couché' s'arrêtera en juin prochain, et c'est ma décision. Je l'ai prise en novembre dernier. Ma productrice, Catherine Barma, m'avait demandé de ne pas l'annoncer, ce n'est pas le genre de chose que l'on dit six mois à l'avance !", a expliqué l'animateur.

Alors que le fin du célèbre talk-show avait été maintes fois évoquée dans la presse, l'animateur désireux de reprendre sa liberté a admis qu'il aurait pu s'arrêter plus tôt. "J'ai trouvé que c'était le bon moment pour me 'réinventer'. J'ai suivi les conseils du président Macron ! Nous aurions pu aussi arrêter l'année dernière. Deux décennies, c'est déjà une longue fidélité", poursuit l'animateur qui travaille à trouver de nouvelles idées pour la case du samedi soir sur France Télévisions. A la tête des "Grosses Têtes" sur RTL, il n'exclut pas la possibilité de se consacrer exclusivement à la radio pendant un an.