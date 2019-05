Après 39 ans à l’antenne, Catherine Ceylac quitte France Télévisions

En 1996, on la retrouve à la tête de "Thé ou café", une émission culte qu'elle animera 22 ans avant que France Télévision ne décide de l'arrêter en décembre 2018 pour des raisons budgétaires. "Elle coûte 40.000 euros. C'est pas cher du tout. Sans compter que, déjà, on avait réduit de 30% notre budget l'année dernière. Et puis, elle coûte peut-être un peu mais elle est rentable... On est leaders en audience. Quand même, pour la télévision, c'est hyper important", expliquait Catherine Ceylac sur le plateau de "Quotidien" en juin 2018. "Je ne suis pas complètement naïve, je sais très bien que les émissions peuvent s'arrêter. Je ne reproche pas du tout le fait que l'émission s'arrête, mais j'aurais aimé qu'il y ait une concertation, qu'on se mette autour d'une table, qu'on parle de futur éventuellement. Ce qui n'a pas été fait", avait-elle regretté.