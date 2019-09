Après avoir vanté les mérites de la (fausse) compagnie Skyline Airways, Cyril Hanouna convoque ses dirigeants dans TPMP

MALAISE - Dans le dernier numéro de "La Grande Darka" sur C8, l’animateur Cyril Hanouna offrait au public des billets pour un voyage en Grèce sur des avions de Skyline Airways. Le hic, c’est que la compagnie aérienne en question n’en est pas une… et que les vols n’existent pas.

L’animateur remerciait dans la foulée "nos copains de Skyline Airways". "Une compagnie aérienne avec des prix de ouf pour kiffer", assurait-il, avant de poser fièrement quelques heures plus tard en plateau avec la réplique cartonnée d’un billet d’avion.

Alertée par une agence de communication qui avait passé un contrat avec Skyline Airways, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) a informé vendredi la gendarmerie des transports aériens et la répression des fraudes (DGCCRF) de la possibilité d’une arnaque à l’achat de billets d’avion.

Très vite, de nombreux téléspectateurs vont se rendre sur le site internet de la compagnie, alléchés par les offres vantées durant l'émission… et réaliser que les vols en question n’existent pas. Une immense arnaque ? C’est ce que semblent penser désormais les autorités compétentes.