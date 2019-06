Départs en série au sein du casting de "Demain nous appartient"

A Allociné, elle explique vouloir "faire de nouvelles choses". "On savait qu'on se dirigeait vers un départ depuis le mois d'octobre 2018. Et ce qui semblait le plus logique et le plus abouti pour mon personnage, c'était qu'elle passe le bac et qu'elle quitte Sète pour des raisons liées à son avenir professionnel", ajoute-t-elle. Dans un live Instagram réalisé mercredi 12 juin, elle révèle que "Jessica s'en va faire des études de mode à Paris et va s'installer avec Mathias" En ce qui concerne sa propre carrière, elle dit tourner actuellement avec Laurent Ournac un épisode de la série "Camping Paradis", qui sera prochainement diffusé sur TF1.