France 2 zappe "C’est au programme" de Sophie Davant

C'est la période de la réorganisation des grilles pour la prochaine rentrée. Et "C'est au programme", l'émission présentée chaque matin depuis 1998 par Sophie Davant sur France 2, va en faire les frais : elle ne sera pas reconduite à l'antenne la saison prochaine. Diffusée chaque jour entre 9h55 et 10h40, c'est une émission emblématique du service public qui s'apprête donc à faire ses adieux. Celle-ci ne se porte pourtant pas si mal avec 3450.000 téléspectateurs en moyenne depuis septembre et 10,6% de part d'audience.





Mais le groupe a justifié cette décision par sa volonté de réorganiser les matinées de France 2, après avoir déjà arrêté en janvier l'émission "Thé ou café" de Catherine Ceylac, qui était diffusée les week-ends. Après 29 ans d'antenne, le jeu "Motus" va également disparaître du petit écran fin août.