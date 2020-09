"Arsène Lupin" : Netflix dévoile les premières images de la série avec Omar Sy

C'est une série que l'on attend de pied ferme. Netflix a dévoilé la première bande-annonce d'Arsène Lupin, sa fiction portée par Omar Sy. Après un teaser dans lequel on découvrait le comédien sur le tournage de la série, on peut enfin voir à quoi ressemblera ce nouveau projet autour du célèbre gentleman cambrioleur qui a déjà fait l'objet de multiples adaptations à la télévision et au cinéma. "Je suis enchanté à l'idée de jouer ce personnage charismatique qu'est Arsène Lupin dans cette adaptation moderne et inattendue. Rejoindre Netflix, qui a déjà accueilli tant de projets de qualité et de tout genre, que j’ai toujours plaisir à découvrir, m’inspire beaucoup", assurait Omar Sy dans un communiqué.

Dans le trailer qui marque le retour du comédien sur le petit écran, on découvre Omar Sy, qui s'adresse à la caméra pour expliquer comment il a hérité d'une fortune quand il était petit. "Un beau jour, quelqu'un est entré dans ma vie et il m'a légué tout ce qu'il avait. Des richesses incroyables, des ressources inépuisables et plusieurs vies pour en profiter. J'ai hérité d'un livre qui est bien plus qu'une histoire", poursuit-il en montrant une édition du livre d'Arsène Lupin.