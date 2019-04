Arte contraint de retirer un documentaire

Arte a diffusé un documentaire le 5 mars dernier intitulé "Religieuses abusées, l'autre scandale de l'Église", des faits qui auraient été accomplis par des prêtres. Le document évoque même le fait que certaines religieuses ont été obligées d'avorter. Il a provoqué une onde de choc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église catholique. Mais un prêtre allemand s'est reconnu à l'écran et a déposé plainte. La chaîne a donc dû retirer le documentaire de sa plateforme de visionnage et n'a plus le droit de le rediffuser. Découvrez également ce qu'il ne faut pas rater ce soir à la télé.



Ce lundi 29 avril 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", revient sur le documentaire d'Arte sur des religieuses abusées. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/04/2019 présentée par Julie Hammet sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammet vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.