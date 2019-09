Attaque, réplique et nouvelle charge : le ton n'en finit plus de monter entre Muriel Robin et Jean-Marie Bigard

Ces échanges d'amabilités allaient-ils s'arrêter là ? Non : Jean-Marie Bigard, tout en disant ne pas vouloir "faire une bagarre de chiffonniers", a remis ce mardi une pièce dans la machine en publiant une vidéo sur sa page Facebook. Muriel Robin ne serait pas son ami ? Faux, y répète l'humoriste, qui en veut pour preuve le fait qu'en 2013, on lui avait "demandé avec insistance" de faire partie des humoristes qui lui rendaient hommage lors d'une émission sur TF1. "Ça, tu t'en souviens bien, et tous les gens qui ont fait cette émission étaient quand même un peu tes amis", lance-t-il. Jean-Marie Bigard tient également à rappeler leur rencontre "il y a quelques mois seulement" sur le plateau des Grosses têtes : "Nous nous sommes embrassés comme des vieux amis".





Il revient aussi sur les propos de Muriel Robin au sujet de sa fille : "Ma pauvre Muriel, tu as perdu tout le sens des réalités. Il n'y a aucune chance que ma fille se retrouve dans un personnage de mes blagues", comme "il n'y a aucune chance que mon fils se fasse enlever par une chauve-souris enragée". "Il y a les sketchs et il y a la réalité", poursuit-il, avant de conclure par une "petite blague sur les femmes" et de saluer "amicalement" celle qui semble devenue, en tout cas, sa meilleure ennemie.