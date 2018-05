Audience au rendez-vous pour le documentaire de la comédienne Laëtitia Milot sur son combat contre l'endométriose

Le 16 mai dernier, Laëtitia Milot a donné naissance à une petite fille. Une victoire pour la jeune femme âgée de 37 ans, pour qui "devenir maman" a été une bataille sans relâche pendant près de dix ans. Comme près de 6 millions de femmes, en France, la comédienne de "Plus belle la vie" est atteinte d'endométriose. Une maladie extrêmement douloureuse et l’une des premières causes d’infertilité des femmes.





Dans un documentaire inédit qui diffusé lundi 21 mai à 22h55 sur TF1 et qu'elle a coécrit et coréalisé avec Juliette Brasseur, la marraine de l'association EndoFrance raconte son combat quotidien face à cette maladie taboue et invalidante pour de nombreuses femmes. Ce sont près de 1,8 million de téléspectateurs qui ont regardé ce documentaire lundi soir en deuxième partie de soirée.