Audrey Crespo-Mara rejoint "Sept à Huit" à la rentrée prochaine

C'est un entretien emblématique. A partir de la rentrée prochaine, Audrey Crespo-Mara rejoindra l'équipe du magazine d'information "Sept à Huit" où elle sera en charge du "Portrait de la semaine", le grand entretien concluant l'émission dominicale de TF1 présentée par Harry Roselmack et produite par la société de production Elephant. "C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour le portrait de 'Sept à Huit' avec l’arrivée d’Audrey. Je ne doute pas qu’elle saura y apporter sa fraîcheur et sa qualité d’intervieweuse pour faire l’événement, tout en respectant et perpétuant l’ADN de ce moment fort et attendu du magazine", a réagi Emmanuel Chain qui dirige Elephant. Thierry Thuillier, le directeur général de l'information du groupe TF1 a salué quant à lui l'expérience, la pugnacité et la passion pour l'interview de la journaliste.