Le film "Autant en emporte le vent" jugé raciste, HBO Max le retire de son catalogue

C'est un film qui fait partie des classiques du cinéma américain. Qualifié de révisionniste par certains historiens, le long-métrage Autant en emporte le vent a été retiré de la plateforme de streaming HBO Max. Une décision qui intervient alors que les Etats-Unis sont le théâtre de protestations contre le racisme et les violences policières visant les Noirs aux Etats-Unis. Le long métrage fleuve (3 h 58) sorti en 1939 est considéré par de nombreux universitaires comme l'instrument le plus ambitieux et efficace du révisionnisme sudiste. Il présente notamment une version romantique du Sud et une vision très édulcorée de l'esclavage, avec notamment du personnel de maison dépeint comme satisfait de son sort et traité comme des employés ordinaires.

Cette réinterprétation d'une période sombre de l'histoire américaine est l'oeuvre de mouvements très organisés dans les anciens Etats confédérés, qui se sont attachés à montrer le Sud d'avant la guerre de Sécession sous un jour présentable. Point fondamental, l'idéologie de la "Lost Cause" (cause perdue) soutenait que les Etats du Sud s'étaient battus pour leur indépendance politique, menacée par le Nord, et non pour le maintien de l'esclavage, ce qui est une contre-vérité historique.