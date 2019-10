Avec "Mrs Fletcher", Kathryn Hahn joue une mère de famille libérée et prend du bon temps sur HBO

ON VA PARLER D'ELLE – C'est simple, on l'adore. Dans "Mrs Fletcher", la nouvelle série de HBO (qui débarque en France ce lundi sur OCS), Kathryn Hahn incarne une mère de famille qui renoue avec son désir quand son fils part à l'université. Un rôle en or pour une comédienne au charme fou. On fait les présentations ?

Adaptation du livre de Tom Perrotta au titre évocateur ("Mrs Fletcher ou les tribulations d'une MILF"), cette mini- série réjouissante de sept épisodes parle du désir féminin de façon crue et réaliste. Comment redevenir une femme quand on a été juste une mère pendant trop longtemps ? Une question à laquelle tente de répondre Kathryn Hahn avec ce rôle gonflé qui semble avoir été écrit sur mesure pour la comédienne qui s'était déjà fait remarquer dans "I love Dick", série où elle jouait (déjà) une quadra en proie à son désir. A la fois drôle et sensuelle, cette piquante brunette possède un charme fou. Cheveux en bataille et regard malicieux, la comédienne a le don de passer du rire aux larmes avec une habileté déconcertante. Bref, elle nous touche sans jamais en faire des caisses.

Mais le petit écran lui fait toujours les yeux doux et elle décroche un rôle dans "Hung" sur HBO en 2010 avant de se retrouver dans "Parks and Recreation", où elle campe durant trois ans une directrice de campagne sans scrupules, puis dans "Transparent", la série d'Amazon acclamée par la critique. En 2016, elle donne la réplique à Viggo Mortensen dans "Captain Fantastic" mais c'est surtout sa performance dans "Bad Moms" que l'on retient. Elle se glisse dans la peau d'une mère indigne et vole complètement la vedette à Mila Kunis et Christina Appelgate, ses célèbres partenaires.

Dans la vraie vie, Kathryn Hahn n'a rien à voir avec son personnage de "Bad Moms" ou même de "Mrs Fletcher". Mère de deux enfants, Leonard (13 ans) et Mae (10 ans), elle partage la vie d'Ethan Sander, un acteur et producteur américain qu'elle connaît depuis la fac. Le couple qui s'est marié en 2002 mène une vie tranquille à Los Angeles comme l'a récemment expliqué la comédienne au magazine "Parade". “Je vis une vie assez normale. J'ai des enfants mignons et un mari depuis toujours, deux chiens, un lapin et maintenant un hamster. J'ai donc une vie riche et créative, mais aussi une vie normale, et j'ai pu garder les séparer les deux de façon saine. Je ne suis pas non plus sur les réseaux sociaux", confie Kathryn Fletcher.

Et quand on lui demande quel est le cadeau le plus romantique que son mari lui ai fait, elle répond sans hésiter "une étagère de douche". "Ça n'a pas l'air romantique mais j'ai pleuré car c'était tellement inattendu et attentionné de sa part. On avait toujours le shampoing sur le sol de la douche, et c'était tellement énervant", se souvient l'actrice avec tendresse qui nous rappelle que le bonheur, ça tient parfois à peu de choses.