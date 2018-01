Balancetonporc : 37% des Français ne savent pas de quoi il s’agit

Si la radio reste le support jugé le plus crédible par les Français (56%), devant le journal papier (52%) et la télévision (48%), et loin devant Internet (25%), le baromètre révèle par ailleurs que 62% des Français reconnaissent suivre avec intérêt les nouvelles, contre 64% l’an dernier et 76% il y a 3 ans. Les moins assidus ? Les 18-34 ans. 49% seulement disent suivre les informations publiées dans les médias (-14 points), un niveau historiquement bas.