"Balthazar" revient avec Tomer Sisley pour une saison 2 sur TF1 : "Comme lui, je peux être multiple"

C'est le médecin légiste le plus original du PAF. "Balthazar" est de retour ce jeudi 21 novembre sur TF1 pour une deuxième saison qui s'annonce savoureuse. Gros succès lors de sa diffusion fin 2018 (6,8 millions de téléspectateurs), cette suite est emmenée par Tomer Sisley et Hélène de Fougerolles, dont la relation va monter d'un cran.

Souvenez-vous : à la fin de la saison 1, on laissait le duo avec une interrogation : que s'est-il réellement passé entre le médecin légiste et le capitaine Hélène Bach après que celle-ci débarquait chez lui en pleine nuit (elle venait de découvrir l'infidélité de son mari) ? "S'il y avait une attirance physique dans la première saison, on peut peut-être parler d'amour la deuxième", nous a révélé Hélène de Fougerolles complètement emballée par ces huit nouveaux épisodes. " Tout est optimisé, que ce soit dans les enquêtes, les histoires de famille ou même les décors. C'est encore mieux !"

Même son de cloche du côté de Tomer Sisley. "Dans la saison 2, les présentations sont faites, ils se connaissent bien, donc la nature de leur rapport va évoluer et ils vont se rapprocher. Mais évidemment ce n'est pas simple car elle est mariée et elle a des enfants. Et comme on dit : 'No zob in the job' !", lance avec malice le comédien qui incarne ce médecin légiste brillant et drôle mais qui cache des failles puisqu'il communique avec sa femme Lise, morte il y a 12 ans. "Balthazar a quelques fissures qui se révèlent encore plus dans la saison 2", confirme Hélène de Fougerolles.