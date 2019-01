"Bandersnatch" : attaqué en justice, l'épisode interactif de "Black Mirror" pourrait coûter 25 millions de dollars à Netflix

"Netflix a bénéficié de son association avec la marque iconique de Chooseco. On a parlé de 'Bandersnatch' partout dans la presse et beaucoup de critiques incluent cette phrase ou font référence à la série de livres", poursuit le texte. La maison d'éditions accuse ainsi la plateforme d'avoir "intentionnellement" utilisé cette nostalgie pour séduire les adultes qui ont lu ces aventures plus jeunes et ceux qui continuent à les lire. Quelque 265 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde, souligne-t-elle. Estimant qu'elle va "souffrir d'une blessure irréparable", elle réclame un dédommagement d'au moins 25 millions de dollars. Selon la plainte, Netflix et Chooseco ont bien entamé des négociations en 2016 sans que celles-ci n'aboutissent. La 20th Century Fox a en revanche mis une option sur les droits pour développer un film interactif.