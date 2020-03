Battles de "The Voice" – Abi : "Quand j'ai entendu mon nom, je pensais que Pascal Obispo s'était trompé !"

Non, pas du tout. Et je ne me suis même pas posée la question si je l'aimais ou pas car je n'avais pas le choix. J'y suis allé, j'ai bossé dessus et j'ai appris à l'aimer et à me rendre compte de sa valeur. C'était un super challenge.

(Il rit) Mais oui complètement ! Des bribes de souvenirs qu'il me reste, je me rappelle de Pascal Obispo qui me dit 'Abi, t'étais un homme moins heureux que Raimana qui a fait un super travail et c'est pour ça que je te choisis' ! J'ai honnêtement cru qu'il s'était trompé ! Je m'attendais à ce qu'il dise 'C'est Raimana, pardon'.

Il nous avait bluffés lors des auditions à l'aveugle avec sa reprise de "Lovely", de Billie Eilish. Ce samedi 13 mars, Abi s'est qualifié pour les KO de "The Voice". Face à Raimana, le jeune chanteur de 21 ans a livré une fois encore une prestation planante avec "Un homme heureux", de William Sheller. Alors qu'il rêvait de foot, Abi s'est découvert une passion pour la musique grâce à son père qui l'a poussé à s'inscrire au conservatoire. "Moi, je veux t'emmener en finale", lui avait promis Pascal Obispo, son coach, lors des auditions à l'aveugle. Doté d'une voix de velours et d'une sensibilité à fleur de peau, le jeune chanteur pourrait bien aller très loin dans "The Voice".

Pascal Obispo dit que vous avez une "sensibilité extraordinaire". C'est ce qui fait votre force ?

C'est peut-être bien ça. En réécoutant ma prestation aux auditions à l'aveugle, je me suis dis que ce n'était pas fou. Je n'entendais que les erreurs et les imperfections. Je me suis demandé pourquoi les gens avaient ce ressenti quand je chantais et effectivement c'est certainement dû à mon côté sensible. Parfois des voix imparfaites dégagent plus que des voix parfaites.

Qu'avez-vous appris de votre coaching avec Pascal Obispo ?

C'est difficile de l'exprimer avec des mots. A un moment Pascal Obispo m'a attrapé par l'épaule et il m'a regardé. C'est indescriptible au niveau des mots, mais au niveau de l'intention ça voulait dire donne toi à fond, combat ta timidité et montre nous que t'es là. J'ai encore du chemin à faire mais je me pose les bonnes questions maintenant. J'arrive à voir comment les gens me perçoivent alors que moi je me dit que j'ai été nul.

Vous êtes très dur avec vous-même…

Ah oui complètement. Mais c'est ce qui me permet de progresser. C'est dans la nature humaine de vouloir toujours faire mieux et je suis très rarement satisfait de ce que je fais, pour ne pas dire jamais.