Bernard Tapie la voix méconnaissable sur France 2 : cette "complication" qui l'affecte

Ce n'est un secret pour personne. Depuis plus d'un an, Bernard Tapie se bat contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. "Il y a des hauts et des bas mais je me bagarre. On m’a enlevé les trois quarts de l’estomac et la moitié de l’œsophage. Les suites de l’opération ont été très douloureuses (…) Malgré tout, grâce à ma famille et à mes amis, j’essaie de vivre normalement", confiait l'homme d'affaires dans un entretien accordé en mars dernier au Journal du Dimanche.





Toujours combatif malgré la maladie, Bernard Tapie, qui connaîtra le 9 juillet prochain le verdict de son procès pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics" dans l'affaire de l'arbitrage l'opposant au Crédit Lyonnais, était invité dimanche soir sur le plateau de France 2 pour commenter les résultats des élections européennes. Très affaibli, il s'est exprimé d'une voix cassée. Et certains internautes n'ont pas hésité à se moquer de lui...