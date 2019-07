"Beverly Hills" : comment la mort de Luke Perry a convaincu Shannen Doherty de redevenir Brenda

Sa présence au casting n'a été confirmée que récemment. Parce qu'il faut bien l'avouer, Shannen Doherty n'était pas franchement intéressée par le projet fou initié par ses anciens collègues, à savoir redonner une seconde vie à la série culte "Beverly Hills", près de 20 ans après le dernier épisode. Mais la mort de Luke Perry, qui campait le rôle de son amour de jeunesse Dylan McKay dans le feuilleton des années 90, a tout fait basculer.





"Je n'étais pas attachée au projet avant... et puis peu après sa disparition, je me suis finalement dit 'Ok, oui'", explique-t-elle dans une interview à Entertainment Tonight. "Je pensais que ça marcherait avec ou sans moi, pour être honnête. J'avais dit que je ne rejouerais pas Brenda deux fois et je l'ai déjà fait deux fois. Donc j'imagine que je ne pourrai plus jamais dire que je ne ferai pas quelque chose à nouveau parce que je finis par le faire", s'amuse l'actrice de 48 ans.