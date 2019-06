"Big Little Lies" saison 2 : un retour en demi-teinte

Six mois après la mort du mari de Celeste, poussé dans les escaliers par Bonnie (Zoë Kravitz), la vie a donc repris son cours dans la petite ville de Monterey. Désormais liées par un terrible secret, les "Monterey Five" ("Les cinq de Monterey", comme elles sont désormais surnommées) tentent tant bien que mal de continuer à vivre malgré les soupçons de leur entourage et la culpabilité qui les ronge. Comment vivre après avoir tué un homme, aussi odieux soit-il ? Comment faire le deuil d'un mari violent que l'on aime encore ? Comment retrouver une vie amoureuse alors qu'on a été victime d'un viol ? Comment faire pour sauver son couple quand que celui-ci part à la dérive ?





A l'image de la première saison, "Big Little Lies" se penche à nouveau avec intelligence sur la psychologie féminine et prouve, une fois de plus, que les apparences sont souvent trompeuses. Si le plaisir de suivre les héroïnes reste intact, ces trois premiers épisodes nous ont laissés sur notre faim (on attend de voir la suite). En prenant un nouveau virage, où la contemplation de la première saison fait place à des intrigues plus denses, "Big Little Lies" a perdu un peu de sa subtilité. Reste la performance des actrices, littéralement habitées par leurs personnages, qui nous donnent malgré tout envie de poursuive le voyage.