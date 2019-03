Bigard privé de tournée à cause de sa blague sur le viol dans TPMP ? L'humoriste accuse

"Je suis viré parce que ce c###### de Jean-Marc Pastorino a écouté trois abrutis qui ont été choqués par une blague que je raconte depuis 30 ans, aussi bien à la télé qu’à la radio, partout… Et tout d’un coup il me jette comme une m…. de sa tournée", déplore l’humoriste, qui ne renonce toutefois pas à venir jouer dans le département. Au contraire.





"Si les maires du Var veulent me recevoir, je viens et je joue pour 5 euros la place", propose-t-il. "Rien que pour faire c#### Jean-Marc Pastorino (…) Il verra que je fais beaucoup plus rire les gens que je les fais pleurer ou que je les offusque." Le patron du quotidien n’a pour le moment pas réagi aux propos de Jean-Marie Bigard.