Bigard viré à cause de sa "blague" sur le viol dans TPMP ? Le patron de "Var-Matin" dément

"Je suis viré parce que ce c###### de Jean-Marc Pastorino a écouté trois abrutis qui ont été choqués par une blague que je raconte depuis 30 ans, aussi bien à la télé qu’à la radio, partout… Et tout d’un coup il me jette comme une m…. de sa tournée", déplore l’humoriste, qui ne renonce toutefois pas à venir jouer dans le département. Au contraire.





"Si les maires du Var veulent me recevoir, je viens et je joue pour 5 euros la place", propose-t-il. "Rien que pour faire c#### Jean-Marc Pastorino (…) Il verra que je fais beaucoup plus rire les gens que je les fais pleurer ou que je les offusque."