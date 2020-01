"Pourquoi je vis" : Nikos Aliagas jouera son propre rôle dans la fiction sur Grégory Lemarchal

Nikos Aliagas sera la seule personnalité à jouer son propre rôle dans ce biopic réalisé par Laurent Tuel ("Jean-Philippe", "On l'appelait Ruby", "Speakerine"). Pour incarner Karine Ferri, qui fut durant 2 ans la compagne de Grégory Lemarchal, on retrouvera la comédienne Candice Dufau vue dans "Plus belle la vie". Quant au rôle de Kamel Ouali, le professeur de danse de la "Star Ac", il a été confié à Alexis Loison ("Demain nous appartient").

A leurs côtés on retrouvera Odile Vuillemin ("Profilage", "L'Emprise", "Entre deux mères") et Arnaud Ducret ("Parents, mode d'emploi"), qui prêtent leurs traits aux parents de Grégory. Lou Gala ("Les Chamois"), elle, jouera le rôle de sa sœur. Et enfin, pour incarner Grégory, la production a misé sur un comédien encore peu connu du grand public : Mickaël Lumière. Âgé de 23 ans, il a été à l'affiche de "Mon bébé", le film de Lisa Azuelos, et plus récemment dans "La vérité si je mens ! Les débuts", de Michel Munz et Gérard Bitton.